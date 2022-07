Mercato US Avellino, Ciancio al Novara: è ufficiale. Silvestri verso Siena Annuncio da parte del ds De Vito in conferenza prima dell'ufficialità da parte del club

L'aveva anticipato il direttore sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roberto Taurino, confermando i rumors delle scorse ore: Simone Ciancio è un nuovo calciatore del Novara. L'esterno ligure saluta il club biancoverde e la piazza irpina dopo due stagioni. Nel frattempo, si avvicina il trasferimento di Luigi Silvestri al Siena. Il difensore ha già giocato con la squadra toscana nel campionato 2015/2016. Prosegue il percorso in uscita per le pedine su cui la società ha deciso di non puntare in quella che dovrà essere la stagione del rilancio. Per Giuseppe Carriero, svincolato dal contratto con l'Avellino, c'è la prospettiva Cittadella.

La nota - "L’Us Avellino comunica di aver ceduto al Novara Football Club, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Simone Ciancio. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo Simone".