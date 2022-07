Avellino, nuovo stadio: ecco la prospettiva indicata per i primi lavori Le parole del sindaco Festa nel corso del primo giorno di ritiro dei biancoverdi a Mercogliano

Nel corso del primo giorno di ritiro a Mercogliano il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha presentato l'obiettivo per le tempistiche legate al progetto del nuovo stadio Partenio-Lombardi dopo l'incontro a Palazzo di Città avvenuto nel mese di giugno: "Stiamo lavorando insieme alla società a questo progetto. L’ho posto tra le priorità di questo mio primo mandato amministrativo. Sono convinto che prima che si concluda questo mio primo quinquennio si cominceranno i lavori. - ha affermato il primo cittadino allo stadio comunale di Mercogliano - Vediamo poi magari la D’Agostino a che punto li porterà avanti nel 2024. La delibera è all’attenzione della giunta e poi del consiglio comunale per continuare l’iter. Ovviamente, qual è il tema... Terminare il campionato per evitare che poi ci possa essere il disagio della "giocata fuori casa" del torneo. Quindi, su questo dobbiamo fare attenzione ai tempi, ma l'importante sarà concludere l’iter amministrativo in modo che si possano cominciare i lavori".