Avellino: calendario il 2 agosto, ma è attesa gironi con l'incognita Pescara C'è, inoltre, il Monterosi Tuscia: il club laziale giocherà le gare casalinghe a Pontedera

Con il Campobasso e il Teramo escluse dal campionato dopo la decisione della Covisoc e i ricorsi respinti in ambito FIGC e CONI con l'ultima speranza legata al verdetto del TAR, la Lega Pro ha ufficializzato la data e l'orario della presentazione del calendario della Serie C 2022/2023. L'evento si terrà martedì 2 agosto, alle 12, nel Salone d'Onore del Coni in piazza Lauro De Bosis a Roma. C'è però grande attesa sulla decisione che sarà assunta dalla Lega Pro per la divisione delle 60 squadre partecipanti ai 3 gironi.

Con il Campobasso e il Teramo fuori, sono pronte la Fermana al rientro dopo la retrocessione nei playout di fine stagione e la Torres, vincitrice dei playoff di Serie D. La posizione geografica dei due club apre all'ingresso nel girone B con il dilemma legato alla ventesima squadra del girone C, quello meridionale, che vedrà protagonista l'Avellino. In termini prettamente territoriali il Pescara è la squadra che potrebbe passare dal girone B al C cambiando la prospettiva delle favorite indicate alla vigilia: Catanzaro, Avellino e Crotone. C'è, inoltre, il Monterosi Tuscia, che ha indicato Pontedera come sede delle gare casalinghe.

Serie C 2022/2023

Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano, Feralpisalò, Juventus Under 23, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona

Girone B: Ancona, Carrarese, Cesena, Fermana*, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Montevarchi, Olbia, Piacenza, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato, Siena, Torres*, Vis Pesaro, Virtus Entella

Girone C: Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese

NB. * in attesa di ammissione