Mercato US Avellino, un colpo per reparto: in mediana c'è Dall'Oglio La settimana si apre con l'arrivo del centrocampista in uscita dal Palermo

L'Avellino aveva salutato la Festa del Lupo con la necessità dell'accelerazione sul mercato per dare sempre più forma al progetto tecnico che sarà guidato da Roberto Taurino in panchina con l'equilibrio tra le entrate e le uscite nella rosa. Il club biancoverde è chiamato a definire l'arrivo di un elemento in ogni reparto e per il centrocampo ecco Jacopo Dall'Oglio. Il mediano di Milazzo, classe '92, è pronto per l'avventura in biancoverde. Il siciliano, protagonista negli anni scorsi in Serie B (101 gare tra Reggina e Brescia) è reduce dalla promozione con il Palermo in Cadetteria: 37 presenze nell'ultima stagione (29 in regular season, 5 nei playoff e 3 in Coppa Italia di categoria) con 6 assist. In difesa si conferma il profilo di Ramzi Aya nei radar biancoverdi, ma non è l'unica idea. Per l'attacco il direttore sportivo, Enzo De Vito, cerca la miglior soluzione per la prima punta: nei rumors ci sono Luca Zamparo della Reggiana e Mirko Maric del Monza, rientrato dal prestito al Crotone.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

Acquisti: Marcone (2024)

In uscita: Forte (2023)

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

Acquisti: Auriletto (2024), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

Mercato: Aya

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023)

Ceduti: Silvestri (Siena)

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023), Tito (2024)

Acquisti: Ricciardi (2024)

In uscita: Mignanelli (2023)

Ceduti: Ciancio (Novara)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

Acquisti: Franco (2024), Garetto (2024), Dall'Oglio

In uscita: Aloi (2024), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

Risoluzioni: Carriero

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

Acquisti: Guadagni (2024), Russo (2024)

In uscita: Maniero (2023)

Ceduti: Plescia (prestito alla Carrarese)