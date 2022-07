Avellino, la settimana dei primi test: ecco quando. Mercato, si accelera Serie C, si avvicina il primo test per i lupi allo stadio comunale di Mercogliano

Lavoro di scarico in piscina ed escursione nel sentiero di Acqua Fidia per l'Avellino per iniziare la seconda settimana di allenamenti del ritiro precampionato, la prima con le amichevoli per la squadra biancoverde, che è pronta ad inserire Jacopo Dall'Oglio. Il centrocampista saluta il Palermo e vivrà una nuova sfida in Serie C con i lupi.

Giovedì pomeriggio è in programma il test con la rappresentativa locale di Mercogliano, mentre domenica, sempre allo stadio comunale di Mercogliano, sede del ritiro 2022, l'Avellino affronterà l'Equipe Campania, la squadra dei calciatori AIC in attesa di contratto. Sarà l'occasione per alcune indicazioni nell'attesa di completare l'organico che sarà a disposizione di Roberto Taurino. In mediana ci sarà l'ingresso di Dall'Oglio, per la difesa Ramzi Aya resta in pole tra i nomi nella lista del direttore sportivo, Enzo De Vito, chiamato all'accelerazione anche per la prima punta. Sul fronte uscite si conferma la pista Pescara per Salvatore Aloi e e il ritorno a Lecco per Daniele Mignanelli.