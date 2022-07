Avellino, spunta un ex. L'Associazione per la Storia: "Grazie ai sindaci" Si blocca la pista Aloi-Pescara, dirigenza al lavoro nell'equilibrio entrate-uscite

La carica per una nuova sfida, stimolante dopo il percorso con la Pro Vercelli: Simone Auriletto si è presentato così con le prime parole da calciatore biancoverde per un Avellino in evoluzione e chiamato all'ulteriore accelerazione dopo l'ingaggio, ormai definito, di Jacopo Dall'Oglio dal Palermo. Sempre dalla squadra che ha ottenuto la promozione in B tramite i playoff potrebbe arrivare il difensore cercato dalla dirigenza in queste ore. Marco Perrotta è rientrato per fine prestito al Bari e l'ex rosanero è in uscita dal club pugliese. Il molisano è già stato protagonista in Irpinia nella stagione di Serie B 2016/2017. Sembra superata la pista che portava a Ramzi Aya. Contatti interrotti, invece, con il Pescara per la cessione di Salvatore Aloi.

Nel frattempo, Mario Dell'Anno, presidente dell'Associazione per la Storia, che ha organizzato la Festa del Lupo "Irpinia - Appartenenza e Aggregazione" al "Partenio-Lombardi" ha voluto "ringraziare tutti gli 85 sindaci presenti, ma anche coloro che non sono potuti essere presenti", si legge nel post pubblicato sui social. "A tal proposito è intenzione dell’Associazione provvedere, nelle prossime settimane, a consegnare le maglie ai sindaci assenti. Un grazie di cuore, infine, va a tutti quelli che con la loro presenza e partecipazione emotiva hanno reso magica la serata al Partenio Lombardi".