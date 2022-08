Avellino, la fiducia di Aya: "Facendo le cose giuste ci divertiremo" Il nuovo difensore biancoverde: "L'allenatore ci sta dando concetti di gioco importanti e difficili"

Squadra in costruzione tra mercato e aspetti di campo, ma ecco la fiducia di Ramzi Aya al termine del test amichevole con il pari dell'Avellino contro la Casertana (1-1). "Mi sto allenando da poco con la squadra. - ha affermato il nuovo difensore biancoverde - Sono contento di come stiamo lavorando e sicuramente c'è ampio margine di miglioramento per il futuro. Il risultato lascia il tempo che trova in questo momento. L'allenatore ci sta dando concetti di gioco importanti e difficili. Stiamo lavorando per metterli in pratica. Ci saranno degli errori e non ci facciamo confondere dal risultato di una gara amichevole, ma pensiamo a lavorare e a migliorare. Avellino è una piazza importante. Vengo da 6 mesi a Reggio Calabria in cui ho avuto un infortunio gestito male e, quindi, quando mi ha chiamato l'Avellino... è stata una trattativa lunga perché dovevo risolvere le questioni con la Reggina, però con il direttore De Vito c'era già l'accordo".

La prospettiva in campionato - "Manca ancora un po'. Mi piace guardare al presente. Preferisco concentrarmi sui miglioramenti e a seguire quello che vuole il mister. Facendo le cose giuste ci divertiremo. Io faccio il giocatore: siamo un mix tra giovani ed esperti, è un gruppo che ha diversi giocatori nuovi, che si sta conoscendo. Ci saranno delle difficoltà, ma ampiamente superabili. Lo slittamento del campionato? Cambia poco o niente con pochi giorni. Affronteremo tutto nel modo giusto".