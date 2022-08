Avellino, il tris al Lioni non basta ai tifosi: le foto dell'amichevole Attesa dal mercato, richiesta ai calciatori e alla proprietà dopo il test allo stadio "Nino Iorlano"

Risultato di 3-0 contro la Polisportiva Lioni dopo il ko (0-1) con la Roma Primavera e il pari (1-1) con la Casertana. L'Avellino ha salutato il "Nino Iorlano" con il tris definito dalle reti di Dall'Oglio, Kanoute e Russo, che però non basta alla piazza biancoverde in virtù di una prova complessiva che ha regalato poche luci e tante ombre.

Al termine del test contro la squadra dell'ex Antonio Marasco, la Curva Sud ha rinnovato segnali di disappunto, nati a Mercogliano e confermati al "Partenio-Lombardi" con la Casertana e ha lanciato messaggi di carica verso il prossimo futuro. Il tifo organizzato ha richiesto il massimo sforzo ai calciatori ("vogliamo gente che lotta") e non è mancato il richiamo alla dirigenza con i cori rivolti alla proprietà.

Primi minuti in biancoverde per Tommaso Ceccarelli, presentato dall'Avellino dopo il test con il Lioni e la tifoseria attende novità dal mercato con il sostituto in difesa di Alberto Dossena, ceduto al Cagliari nelle scorse ore, e lo scenario per la prima punta titolare da centrare per garantire uno step di crescita significativo al gruppo allenato da Roberto Taurino.

Le foto di Mario D'Argenio