Avellino, Ferragosto con Illanes e Casarini: le ultime In uscita Aloi e per Bernardotto spunta un club neopromosso

Occorreva l'accelerazione sul mercato nella pausa di Ferragosto verso la ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì al "Partenio-Lombardi" e così è stato per l'Avellino. Julian Illanes è pronto al ritorno in Irpinia. Sarà la terza avventura in biancoverde per il difensore argentino classe '97, già protagonista ad Avellino nel 2019/2020 e poi nel 2021. Il difensore è legato al Pescara da un contratto con scadenza 2024 ed è reduce da una stagione con 23 presenze in campionato (29 totali).

Il profilo di Illanes sblocca la partenza di Salvatore Aloi. Sul centrocampista sembrava tornare con forza la Virtus Entella nelle ultime ore, ma il siciliano appare nuovamente destinato al trasferimento al Pescara con il rientro del centrale difensivo ad Avellino. Nel frattempo, per la mediana ecco lo sprint per Federico Casarini. Il classe '89 è pronto a dire addio all'Alessandria con una cessione a titolo definitivo (il contratto con i piemontesi scade tra un anno, 30 giugno 2023).

In uscita dalla rosa dell'Avellino c'è Gabriele Bernardotto, valutato da Roberto Taurino nel corso del ritiro e seguito con attenzione dall'Audace Cerignola.