Avellino, con il Potenza è di nuovo crocevia: attesa per i recuperi Testa al match in programma sabato: al "Partenio-Lombardi" sarà sfida contro i lucani

Ripresa della preparazione per l'Avellino dopo il ko di Latina e verso la sfida di sabato, quando al "Partenio-Lombardi", con calcio d'inizio alle 17.30, i lupi ospiteranno il Potenza. Per la squadra irpina e per il tecnico, Roberto Taurino, sarà di nuovo crocevia, come quello vissuto con il Messina in una gara vinta, che sembrava aprire al rilancio e alla continuità, rimbalzata con la sconfitta in terra pontina.

Taurino spera di recuperare Gianmaria Zanandrea e Antonio Di Gaudio, fermi dal match di Monopoli. Inoltre, ci sono i dubbi legati alla condizione fisica di Mamadou Kanoute e Agostino Rizzo. Alle 17.30 sarà conferenza stampa per la proprietà e per il presidente, Angelo Antonio D'Agostino, allo stadio "Partenio-Lombardi".

La nota della Lega Pro - "La Lega Italiana Calcio Professionistico esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Massimiliano Fedeli, tifoso del Catanzaro deceduto a causa di un malore che lo ha colpito mentre era allo stadio “Ceravolo” pochi minuti dopo il fischio d’inizio del match di Lega Pro tra i padroni di casa ed il Messina. Alla famiglia di Massimiliano Fedeli, in questo difficile momento, giungano le più sincere e sentite condoglianze del Presidente Francesco Ghirelli e di tutta la Lega Pro".