Avellino-Potenza 2-0, Taurino: "Tre punti da ossigeno" Il tecnico irpino dopo la vittoria contro il Potenza: "Tanto da fare, ma ci sono segnali positivi"

Avellino-Potenza 2-0, il commento di mister Roberto Taurino: “Oggi abbiamo conquistato una vittoria importante. Data la situazione in cui eravamo, per noi questi tre punti sono come ossigeno. È stato un match complicato, infatti ho fatto i miei complimenti ai ragazzi. Il Potenza è una squadra molto dinamica, con un buon palleggio e ci hanno messo in difficoltà. Di sicuro stiamo costruendo di più, ma in fase difensiva c’è tanto da migliorare dato che abbiamo concesso dei filtranti di troppo. Inoltre, c’è bisogno di più lucidità nella gestione della sfera. Insomma, tutto sommato c’è tanto da fare ma ci sono segnali positivi. Nelle ultime tre gare c’è stato uno spirito diverso e questo dobbiamo portarcelo fino alla fine”.

“Riguardo la prestazione di Trotta, credo che, oltre qualche suo errore, non siamo riusciti a coinvolgerlo molto nella prima frazione di gioco. Ricciardi? Sono molto contento, sta lavorando bene e può fare ancora di più. Anche Franco ha svolto una gran gara oggi, devo dire che è stato il giocatore più sereno. Ha grande qualità e rapidità. Martedì c’è la sfida di Coppa Italia contro la Fidelis Andria e noi dobbiamo avere sempre voglia di vincere. Ogni gara è importante”.