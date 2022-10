Avellino-Potenza 2-0, Siviglia: "Primo ko, ma si cresce anche così" Il tecnico rossoblu: "Mi aspetto una reazione dai miei ragazzi"

Avellino-Potenza 2-0, il commento del mister Sebastiano Siviglia: “Non è stata una buonissima partita da parte nostra. L’Avellino ha avuto un approccio differente fin dall’inizio e sapevamo di trovare una squadra arrabbiata. In linea di massima, abbiam fatto la nostra solita performance condita non solo dalle nostre capacità di saper palleggiare e creare gioco, ma anche dal punto di vista agonistico. Qualcosa è venuta a mancare. Questo è il nostro primo ko, ma dalle sconfitte si cresce. Mi aspetto una reazione dai ragazzi, con la reale voglia di voler conquistare qualcosa di importante. Rigore a favore dell’Avellino? Non ero nella giusta posizione per poter dire la mia. Di sicuro, però, la nostra rete che valeva il pareggio era valida”.