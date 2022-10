Avellino: ora la Coppa Italia, poi l'esame Crotone per il test trasferta Martedì la sfida con la Fidelis Andria, sabato l'impegno allo Scida che vale tanto

Vittoria da ossigeno, come sottolineato dal tecnico Roberto Taurino nel post-gara, e il successo è arrivato con un gol per tempo: prima Federico Casarini, poi Raffaele Russo, splendido protagonista per la bellezza della rete, ma in particolar modo per la prestazione. L'Avellino ha battuto il Potenza tenendo botta nei momenti complicati della sfida e colpendo nelle fasi opportune.

Ecco una nuova vittoria scacciacrisi, ma ora al gruppo biancoverde occorre la continuità, che passa anche per la Coppa Italia di categoria. Martedì (ore 15) al "Partenio-Lombardi" i lupi ospiteranno la Fidelis Andria per il primo turno eliminatorio. Sembra profilarsi la classica gestione da turnover per l'appuntamento di Coppa anche perché sabato, alle 17.30, l'Avellino sarà di scena allo "Scida": sarà esame Crotone per gli irpini, che in trasferta non hanno ancora conquistato un punto e che affronteranno i pitagorici, in testa alla classifica del girone C con il Catanzaro.

Serie C: Avellino - Potenza 2-0, la fotogallery

Serie C: Avellino - Potenza 2-0, e tu c'eri al Partenio?

I risultati | La classifica