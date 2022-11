Avellino, c'è di nuovo il Catanzaro: quando si giocherà Coppa Italia Serie C, i risultati del secondo turno eliminatorio e le sfide degli ottavi di finale

L'Avellino ha battuto la Turris con il rigore conquistato e trasformato da Ceccarelli (1-0), il Catanzaro ha superato il Potenza con il finale di 3-1. Doppietta di Cianci, intervallata dalla rete di Curcio, per i lucani Del Sole accorcia le distanze: vittoria per i calabresi, che ritrovano subito gli irpini dopo il pari (2-2) di domenica scorsa in campionato.

Biancoverdi e giallorossi pronti per una nuova sfida

Mercoledì 16 novembre (orario ancora da definire) al "Ceravolo" si giocherà Catanzaro-Avellino e sarà match valido come ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C.

I risultati del terzo turno

Reggiana - Pontedera 0-1

Rimini - Cesena 2-1

Entella - Montevarchi 1-0

Feralpisalò - Juventus NG 2-5

Pescara - Gubbio 0-1

Mantova - Renate 9-10 dcr

Viterbese - Giugliano 2-1

Crotone - Monopoli 3-2 dts

Lucchese - Olbia 1-0

Avellino - Turris 1-0

Pro Patria - Alessandria 1-2 dts

Catanzaro - Potenza 3-1

LR Vicenza - Arzignano 4-2

Juve Stabia - Foggia 2-3 dcr

Padova - Imolese (3/11 ore 14.30)

Piacenza - Sangiuliano (3/11 ore 14.30)

Le gare degli ottavi (da completare)

Viterbese - Pontedera

Entella - Lucchese

Alessandria - Renate

Catanzaro - Avellino

Rimini - LR Vicenza

Foggia - Crotone