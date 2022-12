Avellino: scongiurato un rischio, le ultime dal "Partenio-Lombardi" Rastelli recupera subito una pedina nella giornata da doppia seduta verso la Fidelis Andria

Doppia seduta al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino. I ragazzi di Massimo Rastelli accelerano verso la sfida con la Fidelis Andria, che sarà vissuta a porte chiuse dai biancoverdi. In mattinata il gruppo si è diviso tra lavoro in palestra e situazioni specifiche in campo. Nel pomeriggio, invece, i lupi hanno sviluppato partitelle a tema ed esercitazioni tattiche.

Subito Garetto in gruppo dopo lo spavento di ieri

Subito una buona notizia per Rastelli con il rientro immediato in gruppo per Marco Garetto: il centrocampista aveva lasciato anzitempo la seduta di ieri per un infortunio al ginocchio. Solo un forte spavento per Garetto, che aveva raggiunto la panchina con tanti dubbi sul dolore al ginocchio, causato da uno scontro di gioco nel lavoro tecnico-tattico.

Rastelli ritrova subito Garetto, mentre Manuel Ricciardi e Claudiu Micovschi hanno continuato a lavorare a parte con una seduta propedeutica al ritorno in gruppo. Solo lavoro specifico/differenziato per Jacopo Dall'Oglio, ancora ai box. Conferma nel gruppo, invece, per Antonio Di Gaudio, che cerca lo sprint dopo diversi turni di campionato vissuti in tribuna.