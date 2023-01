Avellino-Monopoli: un centrocampista è destinato a saltare il match Le ultime dal "Partenio-Lombardi": domenica (ore 17.30) la sfida contro i pugliesi per i lupi

Seduta pomeridiana per l'Avellino, che le ultime ore di preparazione verso la sfida con il Monopoli, in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". Riscaldamento aerobico, poi esercitazioni tattiche specifiche sotto lo sguardo attento di Massimo Rastelli: i lupi hanno chiuso l'allenamento con la classica partitella in famiglia.

Solo terapie per Dall'Oglio a -2 dalla gara con i pugliesi

Il centrocampista resta ai box: solo terapie per smaltire il trauma contusivo alla caviglia destra, che limita l'ex Palermo dalla rifinitura verso il match con la Gelbison.

Nel frattempo, è ufficiale la modifica all'orario del calcio d'inizio per il match contro il Latina, in programma domenica 29 gennaio al "Partenio-LombardI": si giocherà alle 14.30. Inoltre, si è chiusa l'attività di indagine in relazione ai disordini registrati nel corso di Foggia-Avellino: sono stati emessi 16 daspo.