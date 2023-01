Ultime ore di mercato e il rebus attaccante per l'Avellino: lo scenario Marconi e l'attesa a meno di 48 ore dal termine della sessione invernale di calciomercato

Manca un match per far calare il sipario sulla ventiquattresima giornata del girone C in Serie C. Alle 20.30 sarà derby pugliese con l'Audace Cerignola che ospiterà il Monopoli (ore 20.30) per il posticipo del lunedì. Con tre pareggi e una sconfitta in apertura del 2023 con un mese di gennaio senza vittorie, l'Avellino si ritrova nel gruppo a quota 30 con il Taranto, il Latina e il Monopoli, che con in caso di vittoria o pari in serata può tenersi per sé il decimo posto, l'ultimo utile per i playoff.

Attacco spuntato: un solo gol segnato nel 2023

Da una parte la stabilità difensiva, ormai certificata dai numeri, ma le statistiche rafforzano l'idea di un attacco spuntato, privo di capacità realizzative. Sono le ultime ore di calciomercato, il turno infrasettimanale è dietro l'angolo (mercoledì i biancoverdi saranno ospiti del Potenza, che ieri è uscito imbattuto dal match con il Crotone) e per i lupi resta da risolvere il rebus prima punta.

Marconi: la carica social per la vittoria del Sudtirol

Nelle scorse ore Michele Marconi ha celebrato con i compagni di squadra la vittoria del Sudtirol, la terza consecutiva, ottenuta contro la Reggina per il quarto posto in classifica in Serie B. Tra le stories Instagram l'attaccante toscano, in panchina per tutti i 90 minuti dell'ultimo match, aveva ricondiviso la foto pubblicata da un ex Avellino, Andrea Masiello, protagonista nel gruppo di Pierpaolo Bisoli, che sabato aveva risposto così in conferenza stampa su Marconi. "Vamos! Altri +3", l'incitamento e la sottolineatura del successo con l'emoticon del leone e dei colori biancorossi da parte del difensore: un post vissuto con partecipazione anche da Marconi.

Cissè per il reparto offensivo dei bolzanini

Che siano le ultime ore dell'avventura a Bolzano con l'accelerazione in chiave irpina lo si saprà nelle prossime ore, le ultime della sessione invernale, che terminerà alle 20 di domani. L'Avellino ha raggiunto l'accordo con Marconi e con il suo entourage per un accordo fino al 30 giugno 2025. Il Sudtirol è vicino a inserire una nuova pedina in attacco: non più Eddie Salcedo, che si è trasferito dal Bari al Genoa, ma Moustapha Cissè dell'Atalanta, che ha vissuto la prima parte di stagione a Pisa.