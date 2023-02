Cerignola-Avellino 3-1, Pane: "Il secondo gol ci ha tagliato le gambe" Le parole del portiere biancoverde al termine del match contro l'Audace

L'Avellino va ko a Cerignola. Gli uomini di Rastelli, dopo il momentaneo vantaggio, vengono ribaltati dalla formazione di Pazienza: la gara, è terminata con il risultato finale di 3-1. A determinare il risultato, doppietta di Achik e gol di Malcore; per gli irpini, invece, rete di Russo, che raggiunge quota sei con la maglia biancoverde. L'Avellino, dunque, resta a 36 punti, gli stessi del Latina, occupando il decimo posto in classifica. Domenica prossima, sarà l'ora del match contro la Viterbese: start alle 14:30 sul campo del “Partenio-Lombardi”.

Il portiere: "Sapevamo la loro forza tra le mura amiche"

"Sicuramente il Cerignola ha giocato una grandissima partita. Non mi piace parlare degli arbitri, ma credo che sul secondo gol ci sia stata una spinta su Auriletto. Quello è stato il gol che ci ha tagliato le gambe. Sapevamo fossero forti in casa, hanno svolto un campionato straordinario per essere una neopromossa. Sicuramente non abbbiamo avuto il giusto approccio per portare a casa quantomeno il pareggio. È una sconfitta che brucia dato che potevamo guadagnare qualche posizione in classifica. I numeri parlano chiaro, abbiamo giocato due ottime partite, ma questa l'abbiamo steccata. Dobbiamo farne tesoro e non eseguire più questa prestazione”.