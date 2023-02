Avellino-Viterbese 0-2, Lopez: "Ora siamo una squadra difficile da battere" Le parole del tecnico dei laziali al termine del match contro i biancoverdi

L'Avellino cade al “Partenio-Lombardi” contro la Viterbese. Il ventottesimo turno nel girone C di Serie C è terminato con il risultato finale di 0-2: determinante la doppietta di Marotta. Per i laziali, si tratta del terzo successo consecutivo dopo quello contro il Monopoli e il Catanzaro, procedendo a ritmi incalzanti la corsa salvezza.

Al termine del match contro l'Avellino, l'allenatore Giovanni Lopez ha analizzato il match: “Nel secondo tempo abbiamo perso tutti i duelli individuali ed è questa la grande forza dell'Avellino. Nel primo tempo, invece, abbiamo fatto una buona gara. Dopo i gol segnati, ci siamo dannati per difendere il risultato. Ora siamo una squadra difficile da battere, abbiamo una buona condizione fisica e anche dei buoni giocatori. I ragazzi si sentono forti”.

“Personalmente non riesco a preparare le partite per perdere. Oggi era necessario fare qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto finora. Ora sappiamo anche difenderci”.