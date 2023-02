Spari contro l'auto di Calabro: le note di Lega Pro e Virtus Francavilla Il presidente Marani: "Si faccia immediata luce su questo deplorevole episodio"

Solidarietà a tutti i livelli dalla Lega Pro al club di appartenenza passando per le altre società di terza serie e dei vari campionati per Antonio Calabro, vittima di un atto intimidatorio nella notte scorsa: due colpi d'arma da fuoco al lunotto posteriore, in frantumi, della sua Audi A6, parcheggiata nei pressi dell'abitazione del tecnico della Virtus Francavilla. Il nuovo presidente di Lega Pro, Matteo Marani, ha espresso vicinanza all'allenatore di Galatina. Sabato (ore 14.30) la squadra biancazzurra sarà ospite dell'Avellino al "Partenio-Lombardi".

Il comunicato della Lega Pro

«In riferimento al gravissimo fatto accaduto la notte scorsa che ha visto coinvolto il tecnico della Virtus Francavilla, esprimiamo, come Lega Pro, totale solidarietà e vicinanza ad Antonio Calabro. "Queste sono vicende che non si conciliano con lo sport e arrecano un gravissimo danno all’immagine di tutto il calcio. Nel pieno rispetto delle forze dell’ordine, auspichiamo che le autorità competenti facciano immediata luce su questo deplorevole episodio" dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani».

Il comunicato della Virtus Francavilla

«La società apprende con sgomento la notizia che ha coinvolto il tecnico Antonio Calabro, vittima questa notte di un gravissimo episodio accaduto sotto la sua abitazione a Melendugno (LE). La società, la comunità e tutto l’ambiente calcistico francavillese esprimono solidarietà e vicinanza a mister Antonio Calabro vittima di questo vile gesto».

Foto: elaborazione grafica ufficio stampa Virtus Francavilla Calcio