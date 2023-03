Avellino-Foggia: Rastelli non potrà contare su un difensore e un attaccante Domenica (ore 17.30) la sfida tra i lupi e i satanelli al "Partenio-Lombardi"

Ancora senza Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio, con la speranza di intravedere in settimana almeno l'avvio del vero recupero sul sintetico del "Partenio-Lombardi" per il difensore e il centrocampista e Massimo Rastelli non potrà contare sicuramente su Simone Auriletto e Mamadou Kanoute per la sfida che vedrà l'Avellino affrontare il Foggia domenica con calcio d'inizio alle 17.30.

Auriletto espulso a Catanzaro, secondo turno di stop per Kanoute

Il difensore è stato, ovviamente, squalificato dal giudice sportivo dopo il rosso diretto rimediato nel corso di Catanzaro - Avellino, poco dopo il gol del sorpasso realizzato da Pietro Iemmello: un turno di stop per il difensore, che salterà Avellino - Foggia, come Kanoute, che sconterà la seconda delle due giornate di squalifica rimediate per l'espulsione determinata dal confronto diretto, a gioco fermo, nel corso di una sostituzione, con Riccardo Idda (rosso diretto per entrambi) nella gara persa dai lupi contro la Virtus Francavilla.

Linea a 3 o a 4 per la difesa verso la gara con i satanelli

In virtù dell'assenza di un centrale difensivo è rebus modulo per l'Avellino dopo il 3-5-2 presentato con i biancazzurri (poi rimodulato con la difesa a 4 dopo il gol subito) e riproposto a Catanzaro. Con l'indisponibilità di Auriletto si apre la soluzione dal nome Edoardo Sottini nella linea a 3, ma l'ex Triestina, ultimo acquisto della sessione invernale di calciomercato, non ha fatto il suo esordio in maglia biancoverde. Appare più semplice il ritorno della difesa a 4 contro i satanelli, ma è lavoro lontano da occhi indiscreti per gli irpini al "Partenio-Lombardi" con il gruppo al completo a eccezione di Aya e Dall'Oglio e con Mamadou Tounkara a disposizione nel reparto offensivo dopo l'esclusione per scelta tecnica dalla lista dei convocati per la gara del "Ceravolo".