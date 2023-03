I convocati per Giugliano-Avellino: un solo assente tra i biancoverdi Turno infrasettimanale: domani (ore 18) la sfida tra i tigrotti e i lupi al "Partenio-Lombardi"

Tutto confermato in casa Avellino con l'assenza di Jacopo Dall'Oglio, lungodegente e ancora costretto alle terapie. Così i lupi si avvicinano alla sfida contro il Giugliano, in programma domani (ore 18) al "Partenio-Lombardi". Massimo Rastelli ha diramato la lista dei convocati per il match con i tigrotti. Nelle scorse ore il tecnico del Giugliano, Raffaele Di Napoli, ha presentato la gara in conferenza stampa.

I calciatori a disposizione di Rastelli

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 15 Aya, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone, 42 Moretti;

Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi.