Conferme di rilancio per l'Avellino: battuto anche il Giugliano (2-4) Biancoverdi avanti, poi ripresi nel primo tempo. Tigrotti in 10 dal 55': allungo e gestione dei lupi

L'Avellino centra la continuità dopo il 3-2 sul Foggia, batte anche il Giugliano al "Partenio-Lombardi" in una gara sulla carta in trasferta, ma giocata in casa. Finale di 2-4 per i lupi con le reti di Auriletto, Matera, Trotta su rigore e Tounkara. Al Giugliano, in 10' dal 55' per l'espulsione rimediata da Zullo, non bastano Felippe e Scognamiglio.

Primo tempo

Novità con Rizzo e Auriletto in difesa e, come presentato alla vigilia, dentro Matera, Kanoute e Di Gaudio nell'undici titolare. Al 5' ci prova il Giugliano con la corsa di Rondinella e il tentativo di servire Sorrentino: chiude Rizzo. Lungo il primo tempo l'Avellino cresce con Di Gaudio, da ulteriori segnali dopo il gol vittoria con il Foggia. Al 30' gli irpini passano in vantaggio: sviluppi di un calcio d'angolo con Marconi a favorire il colpo di Auriletto, rientrante e a bersaglio per l'1-0. Può aprirsi una fase di gestione per l'Avellino, invece arriva un calcio di rigore: tocco irregolare di Tito, Scarpa assegna il penalty, trasformato da Felippe (1-1 al 34'). I lupi accusano il colpo e rischiano nel finale della prima frazione (1-1).

Secondo tempo

La ripresa si apre con una grande occasione: muro Scognamiglio sul tiro di D'Angelo. L'inerzia cambia decisamente al 55' con il secondo giallo di Zullo: espulso uno degli ex della gara del "Partenio-Lombardi". Giugliano in 10 e l'Avellino guida le operazioni: Marconi e Di Gaudio sfiorano il nuovo vantaggio, che arriva al 24' della ripresa. Matera, lanciato da Trotta, è abile nel superare Viscovo per il 2-1 ospite. Tre minuti dopo calcio di rigore per i biancoverdi. Tocco irregolare di Ceparano ed è penalty, trasformato da Trotta in due tempi. Prima l'errore, con tap-in di Russo, ma Scarpa indica la ripetizione per irregolarità: di nuovo Trotta dal dischetto e realizza l'1-3 al 75'. Scorre via il finale di gara con un sussulto, garantito da Scognamiglio: gol dell'ex con il colpo di testa del centrale difensivo per il 2-3. Verso il recupero ci pensa Tounkara a blindare nuovamente i tre punti per l'Avellino realizzando il 2-4.