Serie C: il Piacenza ha chiesto il rinvio dei playout, ecco perché Le gare d'andata degli spareggi salvezza sono programmate per sabato

In casa Avellino è fase di ripartenza con il rientro dei tesserati per la ripresa della preparazione nonostante il sipario sulla stagione, calato lo scorso 23 aprile con la sconfitta rimediata contro il Monterosi Tuscia. Il restart sta avvenendo senza il direttore sportivo, Enzo De Vito. Il contratto del ds è in scadenza il 30 giugno prossimo e si sta lavorando all'addio anticipato.

Nel frattempo, in Serie C, dopo il rinvio dei playoff c'è la richiesta ufficiale del Piacenza di far slittare anche i playout. Tutto nasce dai riflessi del caso Pergolettese-Triestina, l'ultima gara dei giuliani, posta sotto la lente d'ingrandimento della Procura Federale. Al termine della regular season la Triestina ha ottenuto la salvezza vincendo a Crema (1-2), il Piacenza è retrocesso direttamente in Serie D. Al momento il quadro relativo ai playout risulta confermato con le gare d'andata in programma sabato. Sulla questione la Triestina ha emesso due comunicati nei giorni scorsi.

Il comunicato ufficiale del club emiliano

"Il Piacenza Calcio comunica di aver presentato istanza al Consiglio Direttivo di Lega Pro affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di play out del Campionato di Serie C girone A in programma per sabato 6 maggio 2023. - si legge nella nota della società biancorossa - Nelle prossime ore verrà altresì depositato ricorso al Tribunale Federale Nazionale affinché accerti eventuali responsabilità e applichi le relative sanzioni, nonché sospenda in via cautelare la disputa dei play out di Serie C girone A. La Società ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale fare chiarezza sulla vicenda. A beneficio delle stesse società coinvolte, e nel rispetto di chi opera e lavora nell’ambiente, la giustizia e la trasparenza devono anteporsi allo spettacolo. La Società ribadisce la propria fiducia negli organi di giustizia sportiva e confida in un pronto riscontro".