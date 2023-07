Avellino: in arrivo un centrocampista, ecco il "play" per Rastelli Cresciuto nel Napoli, è stato protagonista tra Serie C e Serie B negli ultimi 6 anni

L'Avellino firma l'ulteriore accelerazione in entrata. Nelle ultime ore il club biancoverde ha ufficializzato gli arrivi del portiere Simone Ghidotti in prestito dal Como e del trequartista Felice D'Amico a titolo definitivo dalla Sampdoria. La dirigenza, guidata da Giorgio Perinetti, ha definito un ingresso per il centrocampo. Luca Palmiero è a un passo dall'Avellino.

Ecco Palmiero regista nel 4-3-1-2

Il nativo di Mugnano di Napoli, classe '96, è legato al Pescara con un contratto in scadenza al 30 giugno 2024 ed è pronto al ritorno nella sua regione. Cresciuto calcisticamente nel Napoli l'esordio tra i professionisti è avvenuto nel 2015 con il prestito alla Paganese. Da lì è iniziata la serie di cessioni a titolo temporaneo tra Serie C e Serie B all'Akragas, al Pescara e al Chievo e per due volte al Cosenza (2017-2019 e 2021-2022). In rossoblu fu decisivo per la promozione in Cadetteria e la salvezza nella stagione successiva. Un anno fa il Napoli ha ceduto a titolo definitivo Palmiero al Pescara tornando in Abruzzo per una stagione vissuta da protagonista prima nell'undici guidato da Alberto Colombo e poi da Zdenek Zeman.

Titolo definitivo e percentuale sull'eventuale futura rivendita

Ora Palmiero è destinato al trasferimento in Irpinia e spunta anche la modalità: titolo definitivo con il dieci per cento riservato al Pescara sulla eventuale futura rivendita da parte dei lupi. Il "play" entra nella lista dei calciatori in entrata al pari di Ignacio Lores Varela dopo gli annunci ufficiali con Tommaso Cancellotti, Erasmo Mulè, Cosimo Patierno, D'Amico e Ghidotti.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

In uscita: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Auriletto (2024), Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

In entrata: Palmiero

In uscita: Casarini (2024), Franco (2024)

Ceduti: Garetto al Renate

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026)

In entrata: Lores Varela (2025 più opzione per il 2026)

In uscita: Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno