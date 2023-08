VIDEO | Avellino: la carica dei tifosi biancoverdi verso la nuova stagione Caccia al biglietto per l'esordio e chiusura della campagna abbonamenti al "Partenio-Lombardi"

Cresce l'attesa per l'esordio in campionato ad Avellino. I biancoverdi sono rientrati al "Partenio-Lombardi" anche per gli allenamenti. La società irpina ha salutato Venticano ringraziando l'amministrazione comunale e il club cittadino per l'ospitalità. Da ieri i lupi hanno ripreso la preparazione nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari con sedute a porte chiuse. Alle 16 saranno presentati Salvatore Pezzella e Daniel Sannipoli. All'esterno, in mattinata, è stata caccia al biglietto per la prima gara stagionale, Avellino-Latina, in programma sabato (ore 20.45). La campagna abbonamenti è terminata con 4588 tessere sottoscritte: un numero che conferma l'entusiasmo del pubblico verso il campionato di Serie C 2023/2024. I tifosi sono soddisfatti per la rivoluzione tecnica avviata dalla dirigenza e spera in un rilancio completo.

Ecco la voce dei tifosi a due giorni dal debutto casalingo