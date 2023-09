Juve Stabia - Avellino: al "Menti" sarà un derby con le curve chiuse Analisi nella prossima settimana da parte del Viminale e del GOS per Avellino-Foggia

La decisione del GOS, che si è riunito in mattinata per la gara Juve Stabia - Avellino, ha certificato quanto ormai chiaro da giorni. Il settore ospiti dello stadio "Romeo Menti" di Castellammare resterà chiuso con il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Avellino. Il derby in programma lunedì (ore 20.45) sarà giocato, quindi, con le curve chiuse e con la trasferta vietata ai supporter biancoverdi.

Niente tifosi nella Curva San Marco

Infatti, nel primo pomeriggio la Juve Stabia ha comunicato l'assenza di tifosi nella Curva San Marco: settore chiuso a causa dei fatti accaduti nella gara dei playoff della scorsa stagione. Gli abbonati per il campionato 2023/2024 alla Curva San Marco potranno, però, assistere al derby ritirando il biglietto entro domenica per accedere alla Tribuna Varano.

Analisi del Viminale per Avellino-Foggia

Nel frattempo, anche Avellino-Foggia, in programma domenica 17 allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà analizzata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e i club non potranno mettere in vendita i biglietti per il match fino alla valutazione per l'individuazione di adeguate misure di rigore.