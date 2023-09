Avellino: Tito pronto al rinnovo, ultimi dettagli verso il derby Lunedì (ore 20.45) la sfida al "Menti" tra i biancoverdi e la Juve Stabia

Il derby del "Menti" è ormai dietro l'angolo. La settimana lunga è agli sgoccioli e per l'Avellino si avvicina una sfida che appare già spartiacque. Lunedì, alle 20.45, i lupi sono chiamati a un rilancio immediato per risultato e prestazione, dovranno lanciare segnali diversi rispetto al debutto flop, chiuso con la sconfitta contro il Latina. Massimo Rastelli non potrà contare su Luca Falbo. L'esterno difensivo sinistro ha rimediato una lieve elongazione al bicipite femorale della coscia destra che lo costringerà a saltare la sfida contro la Juve Stabia. Solo martedì l'ex Monopoli riprenderà la preparazione.

Aya alla Casertana

Nell'ottica di rivedere l'undici titolare da parte dello staff tecnico, quindi, non ci sono dubbi per la scelta che sarà presa sulla corsia mancina con Fabio Tito pronto a partire dal primo minuto anche a Castellammare. Il capitano biancoverde vola verso il rinnovo. L'esterno stabiese ha aperto la sua avventura in Irpinia nel 2020 e il contratto sarà prolungato nei prossimi giorni. Nelle scorse ore l'Avellino ha chiuso un'operazione in uscita. Ramzi Aya vivrà a Caserta la stagione 2023/2024. Il difensore capitolino era fuori lista e proverà a rilanciarsi all'ombra della Reggia dopo una stagione resa complicata dagli infortuni: è reduce da due operazioni al ginocchio.