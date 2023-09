Sorrento-Avellino: le probabili formazioni, lupi tra continuità e sorprese Alle 18.30 il calcio d'inizio del match al "Viviani" di Potenza, valido per la quarta giornata

Il primo gol realizzato e la prima vittoria: all'Avellino tocca centrare subito la svolta per scacciare via l'aria di crisi nata sin dall'avvio di campionato con due sconfitte nella precedente gestione targata Massimo Rastelli e con il pari firmato in apertura del nuovo ciclo tecnico con Michele Pazienza. La squadra biancoverde proverà a ripartire dal secondo tempo giocato con il Foggia nella trasferta al "Viviani" di Potenza, impianto che ospita le gare casalinghe del Sorrento. Calcio d'inizio alle 18.30.

Conferma del 3-5-2 con due cambi dal primo minuto

Pazienza punterà di nuovo sul 3-5-2 e il blocco difensivo dovrebbe rimanere intatto. Con Simone Ghidotti in porta ci sarà la linea difensiva composta da Simone Benedetti, Michele Rigione e Thiago Cionek. Occhio solo ad Erasmo Mulè, potenziale jolly per il pacchetto arretrato. A centrocampo, con l'assenza di Sonny D'Angelo (si profila un lungo stop per il siciliano) appare chiara la presenza di Luca Palmiero da regista con Marco Armellino e Jacopo Dall'Oglio negli spot da mezzala. Sulle fasce non dovrebbero esserci novità con Tommaso Cancellotti e Fabio Tito confermati e con Daniel Sannipoli e Luca Falbo pronti dalla panchina. In attacco Gabriele Gori prenderà il posto di Michele Marconi e farà coppia con Cosimo Patierno.

Due ex in campo

Il Sorrento punterà su due ex biancoverdi nell'undici iniziale: Richard Marcone tra i pali e Alberto De Francesco in mediana nel 4-3-3 del tecnico Vincenzo Maiuri. Il match del "Viviani" sarà diretto da Stefano Nicolini della sezione di Brescia.