Avellino-Potenza: le probabili formazioni, le scelte tra modulo ed emergenza Alle 20.45 il calcio d'inizio della sfida in programma al "Partenio-Lombardi"

Sarà un Avellino chiamato a superare l'emergenza quello che alle 20.45 affronterà il Potenza al "Partenio-Lombardi". Michele Pazienza si è mosso tra obblighi e soluzioni per definire l'undici titolare confermando il 3-5-2 che ha garantito il rilancio in campionato fino allo stop di Messina.

3-5-2 con Casarini subito titolare

Conferma per il modulo e ripartenza con Simone Ghidotti tra i pali e con una linea difensiva inedita: l'unico completamente di ruolo sarà Erasmo Mulè, terzo a sinistra, con Marco Armellino centrale e Tommaso Cancellotti terzo a destra. Pazienza punta sulla adattabilità di due pedine. A centrocampo riecco subito Federico Casarini. Il tecnico è stato molto chiaro definendo l'ingresso del carpigiano nella lista del campionato come una scelta forte, ma doverosa per le esigenze attuali del gruppo dal punto di vista tecnico-tattico. Casarini sarà mezzala come Ignacio Lores Varela con Luca Palmiero playmaker. Sulle fasce agiranno Daniel Sannipoli a destra e Fabio Tito a sinistra. In attacco sarà coppia composta da Lorenzo Sgarbi e Gabriele Gori.