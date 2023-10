Catania-Avellino: le probabili formazioni, la mentalità per superare le assenze Fastidio muscolare per Rigione e torna un jolly difensivo nella continuità creata dall'intuizione

Alle 16 sarà calcio d'inizio al "Massimino" per Catania-Avellino, il big match dell'undicesimo turno del girone C di Serie C. I biancoverdi hanno raggiunto la città etnea con la carica del tifo al termine della rifinitura, ma anche con qualche dettaglio a sorpresa che proprio l'ultimo allenamento ha riservato a Michele Pazienza. Il tecnico non potrà contare su Michele Rigione: nuovo stop per il difensore centrale, sostituito nel secondo tempo del match vinto all'ultimo assalto contro l'Audace Cerignola mercoledì scorso e che ha avvertito un nuovo fastidio muscolare da valutare nel corso della prossima settimana. Inoltre, c'è Francesco Maisto da sintomi influenzali sin da venerdì sera e, quindi, anche il centrocampista si aggiunge con Rigione all'elenco degli indisponibili che già presentava Fabio Tito, Thiago Cionek, Cosimo Patierno e Raffaele Russo, impiegato dalla Primavera nel pomeriggio di ieri.

Scelte condizionate dagli infortuni

In porta ci sarà Simone Ghidotti e con l'assenza di Rigione torna, di fatto, Marco Armellino centrale della linea da 3 sin dal primo minuto con Simone Benedetti terzo a destra ed Erasmo Mulè a sinistra (pacchetto difensivo già visto nella fase finale del turno infrasettimanale). A centrocampo dipenderà dalla scelta iniziale di Pazienza tra il puro 3-5-2 con il regista o il 3-4-2-1 con il doppio mediano. Dovrebbe vincere la seconda, ma in questo caso con Tommaso Cancellotti sulla fascia destra, Manuel Ricciardi su quella sinistra e al centro Luca Palmiero con uno tra Federico Casarini, rivalutato nella rifinitura, e Jacopo Dall'Oglio, nell'elenco dei convocati già per la gara con l'Audace Cerignola al pari di Luca Falbo. C?è pronto anche Salvatore Pezzella, decisivo nel servire Ricciardi per l'1-0 col Cerignola. Per gli spot da trequartista ci sono Lorenzo Sgarbi e Sonny D'Angelo. Il palermitano appare pronto per una maglia da titolare al posto di Ignacio Lores Varela. In attacco Gabriele Gori è recuperato ed è in ballottaggio con Michele Marconi.

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Catania-Avellino

Catania (4-3-3): Bethers; Bouah, Curado, Silvestri, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Rocca; Chiricò, Dubickas, Bocic. All. Tabbiani.

Avellino (3-4-2-1): Ghidotti; Benedetti, Armellino, Mulè; Cancellotti, Palmiero, Casarini, Ricciardi; D'Angelo, Sgarbi; Marconi. All. Pazienza.