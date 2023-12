Crotone-Avellino: probabili formazioni, il ritorno di un jolly offensivo Alle 20.45 l'ultima sfida dei biancoverdi nel 2023 e per il girone d'andata

Alle 20.45 sarà calcio d'inizio per la sfida Crotone-Avellino, epilogo del 2023 per i biancoverdi. I lupi si presenteranno allo "Scida" senza tifosi al seguito: divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella regione Campania e settore ospiti chiuso. Michele Pazienza non potrà contare su Federico Casarini (lesione muscolare al flessore della coscia sinistra): il centrocampista raggiunge Erasmo Mulè, Ignacio Lores Varela, Raffaele Russo ed Enis Tozaj nell'elenco degli indisponibili per infortunio. Tra i convocati spicca Stefano Codraro, classe 2006, nipote omonimo di uno dei protagonisti della prima promozione dell'Avellino in Serie B nel 1973.

Sgarbi in attacco con Gori

Sarà 3-5-2 con Simone Ghidotti tra i pali. In difesa dovrebbe tornare Simone Benedetti da terzo a destra con Michele Rigione e Thiago Cionek a chiudere il pacchetto arretrato. Tommaso Cancellotti appare destinato al ritorno da quinto a destra con Fabio Tito sull'altra corsia e con il trio composto da Marco Armellino, Luca Palmiero e Sonny D'Angelo tra mediana e trequarti. In attacco ci saranno Gabriele Gori e Lorenzo Sgarbi. Torna il bolzanino dopo il turno di squalifica scontato con il Taranto. Sgarbi può risultare di nuovo il jolly offensivo in grado di spostare l'equilibrio nel modulo tra il 3-5-2, anche con il ruolo da esterno a tutta fascia, e il 3-4-2-1.

Tre ex biancoverdi

Anche dall'altra parte si prospetta il 3-5-2: Crotone con gll ex Andrea Dini, Alessio Tribuzzi e Maxime Giron. In attacco ci saranno Guido Gomez e Marco Tumminello.