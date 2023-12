Avellino: sprint in mediana, il centrocampista può arrivare da una rivale Ultimi due allenamenti nel 2023 per i biancoverdi al "Partenio-Lombardi"

La sessione invernale di calciomercato inizierà ufficialmente solo il 2 gennaio, ma per l'Avellino sembra tutto pronto per la seconda operazione in entrata. La società biancoverde sta stringendo i tempi per inserire Antonio De Cristofaro nella rosa a disposizione di Michele Pazienza. Il centrocampista foggiano, classe 2000, già allenato dal tecnico dei lupi nella stagione 2020/2021 in Serie D all'Audace Cerignola, è pedina inamovibile del Picerno e del 4-2-3-1 di Emilio Longo, utile per il terzo posto nel girone C di Serie C al giro di boa proprio in compagnia dell'Avellino a quota 34 punti. Diciassette presenze (due assenze in campionato, una dalla panchina, l'altra per squalifica), tre gol realizzati con tre assist: questi i numeri di De Cristofaro con i lucani e il club irpino pensa al pugliese, abile in più ruoli a Picerno. Nelle idee dell'Avellino per la mediana ci sono anche Galo Capomaggio e Danilo Bulevardi.

Liotti, ora De Cristofaro: prende forma il mercato invernale

De Cristofaro diventerebbe il secondo volto nuovo in entrata per la sessione invernale 2024. L'Avellino ha definito da tempo l'accordo con Daniele Liotti. L'influenza ha negato il primo giorno in biancoverde all'esterno sinistro calabrese nelle prime tre sedute di allenamento dopo la pausa natalizia. I lupi si alleneranno alle 15.30 e domani (ore 10.30) con il "Partenio-Lombardi" aperto alla stampa e ai tifosi. Poi sarà rompete le righe per il Capodanno e da martedì 2 gennaio l'Avellino metterà di nuovo nel mirino il Latina per la prima sfida del 2024 e del girone di ritorno, in programma sabato 6 gennaio (ore 16.15) al "Francioni".