Avellino: un fuori lista è pronto all'uscita, ecco dove giocherà Il siciliano aveva lasciato il posto nella lista per il campionato a Casarini

Felice D'Amico è pronto a salutare Avellino per vivere la seconda parte della stagione con il Fiorenzuola nel girone A di Serie C. Il jolly offensivo siciliano aveva iniziato il campionato nell'elenco dei calciatori a disposizione dello staff tecnico biancoverde per poi lasciare il posto a Federico Casarini, inizialmente fuori lista e successivamente a disposizione di Michele Pazienza. D'Amico è sceso in campo nei match di Coppa Italia di Serie C giocati dall'Avellino andando a segno su calcio di rigore nel 3-1 contro il Foggia. Il club biancoverde e il Fiorenzuola stanno completando l'accordo per il trasferimento dell'ex Pro Sesto in prestito. Per D'Amico sarà l'opportunità per essere protagonista dopo essere finito fuori lista nella gestione della lista dei 24 calciatori che l'Avellino e le società di Serie C devono presentare alla Lega Pro per i match di campionato con una sola modifica possibile nel girone d'andata.