Avellino a -6 dalla Juve Stabia: quale capienza del "Partenio" nel derby Vespe da 2-2 con il Monterosi: cambia il divario verso la sfida i biancoverdi e i gialloblu

Ultime ore di riposo, poi sarà ripresa della preparazione per l'Avellino, reduce dal pokerissimo firmato a Latina e con il derby contro la Juve Stabia nel mirino. I biancoverdi sono ripartiti nel 2024 con la conferma dell'ottimo percorso in trasferta e sabato (ore 20.45) ospiteranno le vespe al "Partenio-Lombardi".

Gialloblu da primi gol subiti in casa in pochi minuti

Sembrava profilarsi il rinnovo del +7 sulla Casertana seconda e del +8 sul Picerno e sull'Avellino, terze, ma la prospettiva cambia in pochi secondi. Dal 2-0 si passa al 2-2 nei minuti di recupero del secondo tempo tra la Juve Stabia e il Monterosi Tuscia con i gol di Mbende e Vano a cancellare il doppio vantaggio dei padroni di casa con Candellone su rigore e Piscopo. E così all'improvviso il divario è diverso e la squadra allenata da Pagliuca ha 5 punti di vantaggio sulla Casertana, 6 sul Picerno e sull'Avellino.

Incremento in Terminio e Montevergine con Sud chiusa

Nel frattempo sono attese novità nelle prossime ore per la capienza dello stadio "Partenio-Lombardi". La Curva Sud sarà chiusa per effetto del provvedimento del giudice sportivo della Lega Pro dopo Benevento-Avellino. È previsto però un incremento dei posti per le tribune Terminio (400) e Montevergine (900) con l'installazione di nuove sedute individuali, ma occorre lo sprint in avvio di settimana.