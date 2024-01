3 turni di stop a Pagliuca: ricorso della Juve Stabia, sabato sfida ad Avellino "Notizia ingiustificata, della presunta condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore"

La Juve Stabia ha presentato ricorso immediato avverso la squalifica di tre turni rimediata dal tecnico delle vespe, Guido Pagliuca. Dai provvedimenti del giudice sportivo per i match dell'ultimo turno del girone C di Serie C spiccava la decisione nei confronti dell'allenatore della Juve Stabia, motivata da "condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto" al rientro negli spogliatoi dopo il match pareggiato dai gialloblu con il Monterosi (2-2) con la rimonta dei laziali nei minuti di recupero della ripresa dal doppio vantaggio per la squadra di Castellammare. La Juve Stabia ha definito la squalifica "inaspettata" e "provveduto a tutelare il proprio allenatore in ogni sede con la speranza che la stessa possa essere revocata".

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver provveduto al ricorso immediato nei confronti della squalifica, inaspettata, inflitta al proprio allenatore Guido Pagliuca di tre giornate. La società ha provveduto, dopo aver ricevuto la notizia ingiustificata, della presunta condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore, a tutelare il proprio allenatore in ogni sede con la speranza che la stessa possa essere revocata".