Avellino - Juve Stabia: ecco la possibile capienza del "Partenio-Lombardi" Foggia-Avellino: rinvio al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive

Proseguono i lavori di installazione delle sedute individuali in Tribuna Terminio e Montevergine allo stadio "Partenio-Lombardi" per puntare all'incremento di 1300 posti sulla capienza totale dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari che per la gara di sabato (ore 20.45) tra l'Avellino e la Juve Stabia si presenterà con la Curva Sud chiusa per rispondere al provvedimento del giudice sportivo della Lega Pro dopo quanto accaduto in Benevento - Avellino e che porterà all'impossibilità degli abbonati di accedere allo stadio. Il primo ok ai lavori, quello dei Vigili del Fuoco, è arrivato nelle scorse ore. In giornata è previsto il tavolo tecnico in Prefettura con sopralluogo al "Partenio-Lombardi". Con 1300 posti in più la capienza prevista per Avellino - Juve Stabia sarà di 3573 spettatori. Si attendono novità anche per il settore ospiti e, quindi, per la tifoseria gialloblu.

Parere del CASMS per Foggia-Avellino

Nel frattempo, nella determinazione numero 2 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Foggia - Avellino del 20 gennaio 2024 è stata inserita tra gli incontri di calcio rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l'individuazione di adeguate misure di rigore e contestualmente le Leghe competenti, nella fattispecie la Lega Pro, e il CONI sono state invitate a interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi.