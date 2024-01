Avellino: dubbio Benedetti, caccia al jolly, due centrocampisti in uscita Lupi verso la sfida con il Foggia in programma sabato (ore 20.45) allo "Zaccheria"

L'obiettivo di un volto nuovo in attacco da qui alla fine della sessione invernale di calciomercato. L'Avellino è al lavoro per la trasferta di Foggia. I lupi vivranno il match di sabato (ore 20.45) allo "Zaccheria" praticamente senza tifosi al seguito in virtù della vendita dei biglietti per il settore ospiti vietata ai residenti nelle province di Foggia e Avellino.

Il difensore è fermo dal pre-gara di Latina-Avellino

Nel frattempo c'è il dubbio legato a Simone Benedetti. Fermo dalla vigilia della gara con il Latina che ha aperto il 2024 a causa di un trauma contusivo al compartimento esterno del ginocchio destro, il difensore ha saltato anche la sfida contro la Juve Stabia e nelle scorse ore si è sottoposto a nuovi esami strumentali nella Capitale. Lo stop può essere lungo e non sembra esclusa l'ipotesi di un intervento per superare l'infortunio. Nel reparto difensivo con Tommaso Cancellotti, ormai titolare da terzo a destra, e con Marco Armellino, impiegato spesso da centrale, ci sono comunque soluzioni in rosa per andare oltre le esigenze determinate dall'infermeria.

Casarini e Mazzocco possono salutare

Si prospettano, invece, ulteriori uscite dal pacchetto relativo al centrocampo. Federico Casarini, vicino alla Virtus Francavilla, non appare del tutto convinto della soluzione biancazzurra, mentre su Davide Mazzocco, che ha vissuto da fuori lista in campionato la prima parte della stagione, ci sono Latina e Brindisi con i pontini in vantaggio per arrivare all'ex Cittadella.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Ghidotti (2024, in prestito dal Como), Pane (2026), Pizzella

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under)

Volti nuovi: Liotti (2025)

Ceduti in prestito: Illanes (2025) alla Carrarese, Rizzo (2025) all'Audace Cerignola, Aya (2025) alla Casertana, Falbo (2025) al Brindisi

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Pezzella (2026), Armellino (2025)

Volti nuovi: De Cristofaro (2026), Llano (2025)

Ceduti in prestito: Maisto (2026) al Potenza, Sannipoli (2026) al Pineto

Fuori lista: Mazzocco (2025)

Attaccanti

Russo (2025), Marconi (2025), Patierno (2025, opzione 2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026), Tozaj (under)

Ceduti in prestito: D'Amico (2026) al Fiorenzuola