Udinese-Avellino: le probabili formazioni per la sfida di Coppa Italia Alle 18.30 il calcio d'inizio della gara valida per i trentaduesimi di finale

Qualche modifica anche dal primo minuto, ma con la volontà di determinare ulteriori certezze al gruppo: così Pazienza ha presentato la sfida con l'Udinese e l'Avellino ha raggiunto il Friuli per quella che non sarà una festa, ma una partita vera. Il tecnico biancoverde vivrà da ex la gara del Bluenergy Stadium (calcio d'inizio alle 18.30). Lupi con il 3-5-2 e con Iannarilli tra i pali, Cancellotti, Armellino e Frascatore in difesa, mediana con Palmiero, De Cristofaro e Rocca da mezzala e Tribuzzi e Liotti esterni a tutta fascia, attacco composto da Patierno e Russo, fresco di rinnovo fino al 2026. Rigione non è partito con la squadra a causa di un affaticamento muscolare.

Modulo 3-4-2-1 per i friulani

Runjaic, invece, non ha nascosto i dubbi di formazione, sciolti solo dopo l'ultimo allenamento. L'Udinese sta finalizzando la sessione estiva di cacliomercato. Spunta il 3-4-2-1 per i bianconeri con Okoye tra i pali, Bijol centrale difensivo con Perez e Giannetti terzi, centrocampo con Kamara, Payero, Lovric ed Ehizibue, Lucca punta centrale con Thauvin e uno tra Samardzic e Brenner trequartisti.