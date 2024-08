Avellino: ecco l'avversario negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C Tra 7 giorni sarà esordio in campionato a Picerno per i biancoverdi

L'Avellino, vincente sul Pontedera (6-4) dopo i calci di rigore, affronterà il Giugliano agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. I tigrotti hanno superato la Casertana dopo la serie di penalty chiusa con gli errori di Damian e Gatti. Valdesi, Celeghin, Romano e Acella vanno a segno e regalano il pass alla squadra gialloblu. A fine novembre sarà sfida al "De Cristofaro" tra il Giugliano e Avellino per l'ottavo di finale della competizione riservata alle squadre di Lega Pro.

Il tabellino

Coppa Italia - Serie C

Secondo turno eliminatorio

Casertana - Giugliano 2-5

Marcatori: 37’ Padula (G), 70’ Galletta (C)

Casertana: Zanellati; Kontek (54’ Damian), Bacchetti, Gatti; Heinz, Bianchi (97’ Matese), Proia (46’ Iuliano), Fabbri (74’ Falasca); Paglino, Deli (74’ Carretta), Galletta (85’ Mancini). All. Iori. A disp. Pareiko, Vilardi, Tavernelli, Calapai, Rocca, La Resta, Capasso

Giugliano: Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa (72’ Celeghin), Giorgione (60’ Romano), Maselli (83’ Acella); Masala (72’ Ciuferri), D’Agostino, Padula (60’ Njambe). All. Bertotto. A disp. Russo, A. Esposito, Scaravilli, Cuciniello, La Vardera, Peluso, Nucerini, G. Esposito

Arbitro: Di Cicco

Ammoniti: Giorgione (G), Heinz (C), Damian (C), Iuliano (C), Ciuferri (G)