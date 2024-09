Perinetti: "Avellino è un posto dove tutti vogliono venire, vogliono tornare" "È chiaro che c'è tanta concorrenza": così il direttore dell'area tecnica nel post-gara di ieri

L'Avellino ha deciso di puntare sulla continuità nell'area tecnica, almeno per ora. Nel day after del pari con il Giugliano si era delineata una fiducia a tempo per Michele Pazienza, legata alla vittoria con l'Audace Cerignola. In particolar modo con il risultato, ma anche in virtù della prestazione di squadra, poco distante dal valore espresso con i tigrotti, non è arrivato il tanto atteso cambio di passo, ma nella notte la proprietà biancoverde ha confermato l'allenatore e la dirigenza. Quindi, almeno fino al match con la Cavese, in programma domenica (ore 20.45) al "Lamberti", Pazienza guiderà la squadra in attesa di quella "scintilla" che il tecnico di San Severo ha sottolineato nel post-gara.

"Precoce giudicare l'operato"

Dall'altra parte Giorgio Perinetti non ha nascosto la prospettiva di un nuovo dentro o fuori legato al prossimo risultato: "Mi sembra un po' precoce il giudizio sull'operato. Anche l'anno scorso, non ottenendo il primo posto, non credo che sia giudicabile in maniera negativa. Anche perché così l'ha interpretato la proprietà. - ha affermato il direttore dell'area tecnica biancoverde nel corso della conferenza post-gara - Questo è un posto dove tutti vogliono venire, tutti vogliono tornare per cui è chiaro che c'è tanta concorrenza".