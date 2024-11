Benevento-Avellino 2-2, D'Ausilio: "Ci siamo abbassati troppo" Il trequartista: "Istintivo sulla loro pressione. Campionato lungo, il cavallo si vede alla fine"

"Sono contento per il gol, un po' meno per il risultato. Dovevamo metterci qualcosina in più nella ripresa, ci siamo abbassati un po' troppo sin dall'avvio del secondo tempo. Hanno tanta qualità in attacco e prima o poi un episodio poteva capitare". Così Michele D'Ausilio si è espresso al termine di Benevento-Avellino 2-2: "Sto bene, la gamba ha risposto bene, ma stavo fermo da un po'. - ha spiegato il trequartista biancoverde - Ci siamo fino in fondo. L'obiettivo è sempre quello. Siamo a -6 dal Benevento, ma dobbiamo pensare partita dopo partita, soprattutto a noi stessi. È stato bello giocare questa partita, credo sia piaciuta anche al pubblico. Sono gare decise da episodi e ci faremo trovare ancora più pronti in futuro. Giochiamo sempre per vincere, si è visto di più nel primo tempo, ma giocheremo sempre per vincere. È stato istintivo abbassarci e facevamo fatica a ripartire. Il campionato è ancora lungo, il cavallo si vede alla fine".