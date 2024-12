Monopoli-Avellino 1-1, De Cristofaro: "Gol al primo rischio, c'è da migliorare" "Gli avversari segnano alla prima occasione utile, dobbiamo sistemare subito questo aspetto"

"Abbiamo sviluppato una grande prestazione contro una grande squadra. Abbiamo pareggiato le ultime quattro gare, ma contro ottimi avversari. Ripartiamo da questo spirito di battaglia su un campo in cui abbiamo provato a giocare. Ma nella ripresa il terreno di gioco non ha retto". Così Antonio De Cristofaro si è espresso al termine di Monopoli-Avellino 1-1 al "Veneziani": "Abbiamo avuto occasioni anche nella ripresa. - ha spiegato il centrocampista biancoverde, autore del gol del vantaggio al 17' che non è bastato per la vittoria ai lupi - Stiamo subendo gol alla prima occasione e questo aspetto va sueprato. Ci sono gli avversari di qualità, lo sappiamo, ma dobbiamo migliorare il prima possibile. Anche domenica affronteremo una squadra di qualità come il Sorrento. Lo dicono i numeri del campionato. In questi turni ci è mancato quel quid in più e stiamo lavorando per centranrlo. Speravamo di averlo già oggi per vincere qui, ma la prestazione non è bastata. Puntiamo a fare gol sempre e ci riproveremo domenica in casa contro un Sorrento dagli ottimi risultati. Un passo alla volta: ripartiamo dall'obiettivo dei tre punti domenica pomeriggio. Dobbiamo pensare di gara in gara senza controllare tanto il divario. Ci manca la vittoria. Le mie caratteristiche? So battermi e inserirmi, poi mi abbasso per lavorare tra le linee con i miei compagni. Non molleremo mai fino all'ultima giornata".