Avellino: la prospettiva per il centrocampo contro il Potenza Domenica con la visita al Santuario di Montevergine e poi allenamento al "Partenio-Lombardi"

Weekend di sosta forzata in campionato, ma che resta di lavoro al “Partenio-Lombardi” per l'Avellino. Domattina visita al Santuario di Montevergine e allenamento subito dopo con l'attesa dell'ambiente irpino legata alla gara Crotone-Cerignola. L'Audace sarà ospite dei rossoblu con i lupi che vivranno il riposo a causa dell'esclusione del Taranto. Nel weekend successivo sarà proprio il Cerignola, sempre per l'assenza del Taranto, a vivere il turno di pausa forzata con l'Avellino impegnato lunedì 24 contro il Potenza.

Palumbo titolare con il Potenza lunedì 24

Biancolino punterà su Palumbo titolare al posto dello squalificato Palmiero per somma di ammonizioni. Il decimo giallo in campionato, rimediato nella gara contro il Trapani, ha determinato lo stop per il centrocampista e in regia ci sarà l'ex Juventus Next Gen. De Cristofaro resta in gruppo, al fianco dei compagni di squadra a bordocampo con il tutore al ginocchio sinistro: la prospettiva dell'intervento a causa della rottura del crociato con interessamento del menisco.