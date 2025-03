Avellino: l'occasione del sorpasso, come ripartono i lupi verso il Potenza Si apre la settimana lunga che porterà i biancoverdi alla gara casalinga contro i rossoblu

La visita al Santuario di Montevergine, l'allenamento al "Partenio-Lombardi", il risultato tra il Crotone e il Cerignola, il ko dei pugliesi allo "Scida" (2-1), che ha determinato la chance per prendersi la vetta: tutto in poche ore per l'Avellino che vivrà ore di riposo. Ripresa fissata per mercoledì anche perché sarà settimana lunga. Solo lunedì i biancoverdi torneranno in campo per affrontare il Potenza con calcio d'inizio alle 20.30. Sarà l'occasione del sorpasso e del primato a 5 gare dal termine per gli irpini che proveranno il nuovo equilibrio nel centrocampo.

Mediana con Rocca, Palumbo e Sounas

Già costretto a fare a meno di Antonio De Cristofaro (proprio lunedì prossimo l'ex Picerno si sottoporrà all'intervento chirurgico al ginocchio sinistro dopo la rottura del crociato con interessamento del menisco), Raffaele Biancolino non potrà contare su Luca Palmiero, squalificato per un turno dopo il decimo giallo in campionato. Martin Palumbo sarà il regista dal primo minuto con Michele Rocca mezzala destra, reduce dall'ottima prestazione con il Trapani, e Dimitrios Sounas nell'altro spot del centrocampo a 3. Per gli altri ruoli si vola verso le conferme con Antony Iannarilli tra i pali, con la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti, Michele Rigione, Patrick Enrici e Andrea Cagnano, con Giuseppe Panico sempre più a suo agio nel ruolo di trequartista e la coppia offensiva Facundo Lescano - Cosimo Patierno.