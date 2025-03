Niente tifosi del Potenza al "Partenio" e valutazioni per Sorrento-Avellino I costieri giocano le gare casalinghe al "Viviani"

Era chiaro da giorni ed è diventato ufficiale nelle scorse ore il divieto di vendita dei biglietti per il settore ospiti ai residenti nella provincia di Potenza per la sfida di lunedì sera al "Partenio-Lombardi". Niente tifosi lucani ad Avellino: la decisione si lega all'analisi di quanto accaduto nel match d'andata quando, al termine della sfida giocata al "Viviani" il 10 novembre scorso, si registrarono scontri all'esterno dell'impianto in zona Università.

Sorrento-Avellino al "Viviani"

Nel penultimo turno di campionato, in programma sabato 19 aprile alle 18.30, l'Avellino affronterà il Sorrento e i costieri, ormai da due anni, disputano le gare casalinghe proprio al "Viviani". In caso di conferma della sfida a Potenza appare difficile l'ok alla trasferta per i supporter irpini. L'ipotesi concreta è di disputare il match al "Viviani", ma senza tifosi irpini. Valutazioni in corso e novità attese nei prossimi giorni.