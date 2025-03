Le foto di Avellino-Potenza. Biancolino: "Dovremo correre ancora di più" Gli scatti più belli dal campo e dagli spalti del "Partenio-Lombardi"

Il sorpasso tanto atteso nell'ambiente irpino si è materializzato con il gol di Russo al minuto 76 della sfida contro il Potenza. Risultato di 1-0 e l'Avellino ha firmato il +2 sul Cerignola per il primato a cinque gare dal termine del girone C di Serie C. Di fatto è un +3 perché l'Avellino ha sull'Audace un bel margine di vantaggio nella differenza reti generale in campionato (1-1 negli scontri diretti).

Il monito di Biancolino ai lupi

Sold-out al "Partenio-Lombardi" con 10mila tifosi a spingere la squadra di Biancolino, la scenografia con uno storico vessillo, i brividi di un primo tempo non semplice con il Potenza vicino al gol e con i dubbi legati al contatto Cagnano-Schimmenti e al fuorigioco fischiato per la posizione di Petrungaro, una ripresa da cambio di passo per i lupi con le sostituzioni che hanno sortito gli effetti sperati in casa biancoverde con Russo da controllo e destro per battere Alastra: gli scatti nelle due fotogallery tra campo e spalti per la serata del +2 Avellino sul Cerignola. Domenica (ore 19.30) sarà derby per gli irpini: al "Partenio-Lombardi" sarà sfida contro il Benevento, reduce dal pari casalingo con il Picerno (0-0). "Domani dovremo correre più di oggi": il monito di Biancolino nel post-gara dopo la rincorsa finalizzata con il sorpasso ai danni del Cerignola.