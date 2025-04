Sorrento-Avellino: ecco dove si giocherà e con quanti biglietti a disposizione Sabato (ore 18.30) la sfida che può garantire l'aritmetica promozione dei lupi in Serie B

La gara Sorrento-Avellino si giocherà al "Viviani" di Potenza (sabato ore 18.30) con 700 biglietti a disposizione della tifoseria irpina e acquistabili solo con la fidelity card dell'US Avellino. Manca solo l'ufficialità, ma ecco quanto emerge dalle ultime riunioni organizzative e di sicurezza. Vola via la soluzione Frosinone. Lo "Stirpe" era l'unica vera ipotesi per il cambio di sede con l'ok del club ciociaro. La scelta è quella di confermare la sfida tra i costieri e gli irpini, vicinissimi all'aritmetica promozione in Serie B a Potenza. In 700 al "Viviani" e in tantissimi allo stadio "Partenio-Lombardi" con il maxischermo: questa è ora la prospettiva per i tifosi biancoverdi, pronti per il weekend che può consegnare a i lupi il ritorno in Cadetteria dopo 7 anni. Grande attesa in città e in provincia per la sfida di sabato.