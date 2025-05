Avellino-Padova: le probabili formazioni, rotazioni e certezze Alle 19 la sfida contro i biancoscudati per i lupi: poi premiazione e bus scoperto

Nella conferenza pre-gara Biancolino è stato molto chiaro. Doveroso dare spazio a chi ha giocato meno, ma allo stesso tempo l'Avellino è impegnato in una competizione che vuole onorare per finalizzare nel migliore dei modi la stagione del ritorno in Serie B. Alle 19 sarà sfida contro il Padova al "Partenio-Lombardi" per la prima delle due gare in Supercoppa di Serie C, l'ultima in casa e i lupi riceveranno il trofeo per la vittoria del girone C. Tutti convocati ad eccezione del lungodegente De Cristofaro. Come nell'ultimo match di campionato contro il Team Altamura proseguiranno le rotazioni con la certezza rappresentata dalla coppia in attacco, composta da Lescano e Patierno. Con Marson condizionato dalla febbre al pari di Sounas, Iannarilli appare destinato al ritorno tra i pali. Questa volta il turnover dovrebbe interessare maggiormente la linea mediana con Palumbo che può essere titolare con Palmiero e Rocca. D'Ausilio appare favorito su Panico per il ruolo di trequartista. Russo è tra i convocati, ma ai box per infortunio. Al termine del match i lupi sfileranno per le strade del capoluogo con un bus scoperto, ma nel percorso non sono presenti Corso Vittorio Emanuele e Piazza della Libertà.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Palumbo, Palmiero, Rocca; D'Ausilio, Patierno, Lescano. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Manzi, Tribuzzi, Armellino, Sounas, Mutanda, Russo, Zuberek, Panico