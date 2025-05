Avellino: la festa prosegue in provincia. E giovedì sarà asta di beneficenza I partecipanti si contenderanno le maglie indossate e firmate nella gara Avellino - Team Altamura

Si riparte in casa Avellino con la Virtus Entella nel mirino. Sabato (ore 19) i lupi saranno ospiti dei liguri per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C. Calerà il sipario sulla stagione dei biancoverdi, ma non sulla festa promozione che proseguirà tra il capoluogo e la provincia nelle prossime settimane. Allenamento a porte aperte nel pomeriggio per la ripresa della preparazione e domani, a partire dalle 15.30, l'US Avellino svilupperà la seduta nel nuovo stadio comunale di Mirabella Eclano che sarà inaugurato con il club irpino. Giovedì sarà ritorno al "Partenio-Lombardi" prima dell'asta di beneficenza organizzata dall'Associazione per la Storia. Evento all'Hotel de La Ville a partire dalle 18 con la partecipazione di proprietà, dirigenza, staff e calciatori dell'US Avellino. All'asta andranno le maglie indossate e autografate dai lupi nell'ultima gara di campionato con il Team Altamura. "La partecipazione è riservata a chi sarà presente in sala. Chi è residente fuori città potrà incaricare una persona di fiducia che partecipi per suo nome e conto dal vivo": ha sottolineato l'Associazione per la Storia nella nota diffusa. Giovedì sera, a partire dalle 20.30, sarà festa anche per il Club Venticano Biancoverde in Piazza Monumento ai Caduti.